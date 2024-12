video suggerito

Maxi sequestro a Erba, 100 chili di prodotti tra fuochi d'artificio e mattoncini Lego falsi

Oltre cento chili di prodotti non a norma tra fuochi d'artificio, piccoli esplosivi e persino mattoncini Lego contraffatti.

La Guarda di Finanza di Erba (Como) ha sequestrato oltre 8.200 articoli pirotecnici, del peso complessivo di circa 115 chili, esposti per la vendita al pubblico senza l’adozione delle idonee cautele così come previsto dalla normativa nazionale sullo specifico settore, e circa 78mila prodotti non sicuri.

Ma non solo. Durante il controllo dei militari, avvenuto in un noto negozio di Carugo, sono stati trovate anche confezioni di mattoncini da gioco del tutto simili e compatibili con i famosi Lego, messi in vendita in violazione delle norme a tutela dei brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale.

Per questi motivi, il rappresentante legale dell’impresa comasca è stato denunciato a piede libero dalle Fiamme Gialle. Per lui la sanzione pecuniaria sarà compresa tra i 5mila e gli 80mila euro.