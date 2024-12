video suggerito

Sequestrata una tonnellata di fuochi d'artificio abusivi: era nascosta in un box di Cologno Monzese La polizia locale di Cologno Monzese (Milano) ha sequestrato 100 chili di fuochi d'artificio non a norma: la tonnellata di esplosivo artigianale era stata pericolosamente stoccata all'interno di un garage, con tutti i rischi del caso per i residenti.

Maxi sequestro a Cologno Monzese, alle porte di Milano. Qui, in vista delle festività di Natale e Capodanno, nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre sono stati sequestrati dalla polizia locale chili e chili di fuochi d'artificio non a norma: la tonnellata di esplosivo artigianale era stata nascosta all'interno di un garage cittadino, con tutti i rischi del caso per residenti e passanti.

La merce, del valore commerciale di oltre 10mila euro, era stata organizzata in 67 colli, che contenevano ciascuno quattro batterie di fuochi d’artificio pronti a esplodere. A essere denunciati per detenzione abusiva di materiale esplodente, pericolosamente stoccato all'interno del box, sono stati due soggetti di 30 e 28 anni, entrambi residenti a Cologno Monzese.

L’operazione dei poliziotti di Cologno Monzese si inserisce in un più ampio quadro di controlli del territorio, disposti dal comandante di largo Salvo D’Acquisto e intensificati proprio in questo periodo per rispondere a una problematica particolarmente sentita in prossimità delle vacanze invernali. Nei giorni scorsi gli agenti hanno infatti operato numerose ispezioni in garage e depositi, controllato i titolari di licenze e monitorato spedizionieri e trasportatori al fine di garantire il rispetto delle normative di sicurezza, prevenendo il rischio di incidenti e tutelando l’incolumità pubblica. "Esprimo grande apprezzamento per questa importante operazione della polizia locale, che è in prima linea per contrastare comportamenti illeciti che mettono anche a rischio la salute pubblica ed espongono il territorio a gravi danni ambientali e non solo”, è stato il commento del sindaco Stefano Zanelli.