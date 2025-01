video suggerito

Muore per una caduta mentre si trova al lavoro in un'azienda a Zandobbio: inutili i soccorsi Un uomo di 56 anni è morto in un'azienda in via Madonna della Neve a Zandobbio (Bergamo) verso le 7.30 di oggi martedì 14 gennaio.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Questa mattina un uomo di 56 anni è morto in un’azienda in via Madonna della Neve a Zandobbio, in provincia di Bergamo. Ora non è conosciuta la dinamica dell'incidente sul lavoro, ma sembrerebbe che sia caduto per qualche metro. I colleghi hanno lanciato l'allarme verso le 7.30 nella zona industriale del paese.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo. In azienda sono arrivati anche i carabinieri di Trescore e i tecnici dell'Ats che indagano su quanto accaduto e capire eventuali responsabilità.