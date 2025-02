video suggerito

Chi era Manuel Vargiu, il 45enne morto colpito alla testa da un bullone sul lavoro Manuel Vargiu è morto nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio, in seguito a un incidente sul lavoro a Valbrembo (Bergamo). Il 45enne sarebbe stato colpito alla testa da un bullone espulso da un macchinario.

A cura di Enrico Spaccini

Manuel Vargiu (foto da Facebook)

Si chiamava Manuel Vargiu, il 45enne morto nel pomeriggio di oggi, martedì 12 febbraio, in seguito a un incidente sul lavoro a Valbrembo (in provincia di Bergamo). Stando a una prima ricostruzione, stava sistemando un macchinario appena arrivato all'azienda per cui lavorava quando un bullone è stato espulso all'improvviso. Il componente metallico lo ha colpito alla testa, uccidendolo sul colpo. L'attrezzatura che stava usando Vargiu è stata posta sotto sequestro.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 del 12 febbraio all'interno dei Vivai Cattaneo di via Kennedy a Valbrembo. Vargiu, che lavorava come dipendente per il vivaio da oltre 10 anni, doveva sistemare un macchinario trita-legna appena arrivato in azienda. All'improvviso, per cause che dovranno essere chiarite dalle indagini, sarebbe stato espulso un bullone che lo ha colpito alla testa.

Stando a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) poco dopo sono arrivati sul posto con la massima urgenza i sanitari con un'automedica e un’ambulanza di Padana Emergenze, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 45enne. Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Zogno, intervenuti insieme ai tecnici della Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Bergamo.

Il procuratore di turno ha disposto il sequestro dell'attrezzatura con cui stava lavorando Vargiu e dovrà decidere se disporre ulteriori accertamenti come l'autopsia sulla salma. Il 45enne, di origini sarde, viveva a Ponteranica. Lascia la moglie e un figlio.