Chi era Sebastiano Torreggiani, l'operaio agricolo morto a 27 anni travolto da una rotoballa di fieno Sebastiano Torreggiani è morto nella mattinata del 31 gennaio in seguito a un incidente sul lavoro nel Mantovano. Il 27enne è stato travolto e schiacciato da una rotoballa di fieno.

A cura di Enrico Spaccini

Sebastiano Torreggiani (foto da Instagram)

Si chiamava Sebastiano Torreggiani, il 27enne deceduto nella mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio, in seguito a un incidente sul lavoro a Marcaria (in provincia di Mantova). Stando a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto e schiacciato da una rotoballa di fieno che avrebbe dovuto triturare per darlo poi come mangime agli animali di un'azienda agricola. I tecnici di Ats Val Padana e i carabinieri della Compagnia di Viadana stanno ultimando gli accertamenti del caso.

Torreggiani lavorava per l'azienda agricola che si trova lungo la strada Molino a Marcaria ormai da circa sei anni. Il 27enne viveva insieme alla famiglia a Rebecco, frazione di Guidizzolo, dove il padre gestisce un'azienda che si occupa di impianti elettrici. "Una tragedia che ha colpito la nostra collettività", ha commentato il sindaco Stefano Meneghelli, "nessuno deve morire mentre compie il suo dovere".

I carabinieri intervenuti all'azienda agricola di Marcaria

La chiamata ai soccorsi è partita poco dopo le 8 del 31 gennaio. Stando a quanto ricostruito finora, pare che Torreggiani fosse solo al momento dell'incidente e sarebbe stato un suo collega a lanciare l'allarme poco dopo. Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un'ambulanza e un'automedica con la massima urgenza, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 27enne.

Torreggiani sarebbe, dunque, morto dopo essere stato travolto e schiacciato da una rotoballa. Il 27enne stava spostando il fieno verso un macchinario, che l'avrebbe poi triturato trasformandolo in mangime per animali. Per motivi che devono essere ancora chiariti, la rotoballa avrebbe travolto Torreggiani schiacciandolo sotto il suo peso. Non si esclude che il fieno non fosse stato issato nel modo giusto.