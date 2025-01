video suggerito

Incidente sul lavoro a Marcaria, operaio di 27 anni muore schiacciato da una balla di fieno Drammatico incidente sul lavoro oggi venerdì 31 gennaio a Marcaria (Mantova). Qui, all'interno di un'azienda agricola, per ragioni ancora da chiarire un giovane di 27 anni è rimasto schiacciato da una rotoballa di fieno ed è morto sul colpo.

Drammatico incidente sul lavoro oggi venerdì 31 gennaio intorno alle 8.10 nelle campagne di Marcaria (Mantova). Qui, all'interno di una azienda agricola in Strada Molino, per ragioni ancora da chiarire un giovane di 27 anni è rimasto schiacciato da una rotoballa di fieno: l'operaio è morto sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica, che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del 27enne.

Sulla dinamica dell'incidente, che per il momento resta ignota, indagano ora l'ATS (Agenzia di tutela della salute) lombarda Val Padana e i carabinieri della stazione di Marcaria. Gli investigatori dovranno inoltre verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Solo l'ultimo caso di quello che è una vera e propria emergenza regionale: sono stati infatti 121 gli infortuni mortali sul lavoro segnalati dalle Ats al Regione Lombardia nel 2024, una media di uno ogni cinque giorni, con l'8 per cento in più rispetto all'anno precedente. Il triste primato spetta a Brescia, dove l’Ats ha segnalato 17 incidenti mortali, il numero più alto in valore assoluto, mentre il picco si registra a Lecco (+200 per cento). In termini assoluti, la provincia di Milano si conferma quella con il maggior numero di infortuni con 23.798 denunce, seguita da Brescia (10.049) e Bergamo (8.451).