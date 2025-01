video suggerito

Incidente sul lavoro, operaia investita da un muletto: è in gravissime condizioni Una donna di 53 anni è in gravi condizioni dopo essere stata investita da un muletto. È il secondo incidente sul lavoro della giornata in Lombardia.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 gennaio, una donna di 53 è stata investita da un muletto in provincia di Como. La donna è stata portata d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni.

L'incidente è successo oggi in via Como, all'altezza del civico numero 50, a Senna Comasco, poco dopo le ore 14.00. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), gli operatori sanitari del 118 sarebbero giunti sul luogo dello scontro alle ore 14.19 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Sono stati allertati dagli operatori anche l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, i carabinieri di Cantù e il comando provinciale dei vigili del fuoco di Como, giunti sul posto poco dopo.

Secondo le prime ricostruzioni sull'accaduto, la donna, dopo essere stata investita da un muletto della Zetacarton, avrebbe riportato gravi ferite alle gambe e alle braccia oltre che sul torace sul volto. A causa dei diversi traumi riportati sarebbe quindi stata portata d'urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto su cui stanno ora indagando i carabinieri.

Da sottolineare che si tratta del secondo grave incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di oggi in Lombardia. In un’azienda agricola di Marcaria in provincia di Mantova ha infatti perso la vita anche un ragazzo di 27 anni, rimasto schiacciato da una rotoballa.