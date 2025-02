Chi era Roberto Tosini, morto dopo essere stato travolto e schiacciato dal suo trattore

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 febbraio, un uomo di 72 anni è stato travolto dal suo trattore. L'incidente si è verificato alle 13.30 in via Ramus a Darfo Boario Terme, comune che si trova in provincia di Brescia. La vittima si chiamava Roberto Tosini ed era un pensionato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso. Sembrerebbe che l'anziano si trovasse alla guida del suo trattore quando, proprio mentre stava per imboccare il ponticello che attraversa il canale idroelettrico, ha urtato un cordolo con una delle ruote del mezzo agricolo.

L'impatto ha provocato la caduta dell'anziano che è stato sbalzato fuori dalla cabina di guida: l'uomo è caduto sotto le ruote del tratto che, aveva ancora la marcia innestata, ed è stato travolto. Tosini viveva a Darfo. Lascia una moglie e due figli. Domani, venerdì 21 febbraio, si svolgeranno i funerali nella chiesa di Montecchio di Darfo. I familiari hanno chiesto di fare offerte in memoria dell'uomo all'associazione Camunia Soccorso.

Tosini era appassionato di escursioni in montagna. Era anche molto conosciuto in paese e partecipava spesso agli eventi organizzati dalla Compagnia della morra.