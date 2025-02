video suggerito

Camion travolge un ciclista a Cernusco sul Naviglio: morto 74enne Un 74enne è morto nella mattinata del 3 febbraio a Cernusco sul Naviglio (Milano). L'anziano si trovava in sella alla sua bici quando, con una dinamica ancora al vaglio degli investigatori, un camion lo ha travolto uccidendolo.

A cura di Enrico Spaccini

Un ciclista di 74 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 3 febbraio, dopo essere stato travolto da un camion a Cernusco sul Naviglio (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione, l'anziano stava pedalando lungo via Primo Maggio quando, nei pressi di una rotonda, il tir lo ha colpito. I sanitari, intervenuti in codice rosso, hanno dovuto constatare il decesso del 74enne sul posto.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10:30 del 3 febbraio a Cernusco sul Naviglio. I carabinieri della Compagnia di Pioltello sono al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto. L'impatto sarebbe avvenuto nei pressi di una rotonda lungo via Primo Maggio, nell'area industriale del comune dell'hinterland milanese. Il 74enne si trovava in sella alla sua bici quando un camion lo ha travolto.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso dell'anziano. I vigili del fuoco di Gorgonzola, invece, si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo pesante e della carreggiata.

Articolo in aggiornamento