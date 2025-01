video suggerito

Cade da sei metri mentre pulisce il muro esterno di un'azienda: muore sul colpo Un uomo di 56 anni è morto mentre era al lavoro in un'azienda di via Albricci a Clusone, in provincia di Bergamo: è precipitato da sei metri di altezza.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Altro incidente mortale sul lavoro in Lombardia. Un uomo di 56 anni è morto mentre era al lavoro in un'azienda di via Albricci a Clusone, in provincia di Bergamo. La tragedia è avvenuto purtroppo verso le 11 di oggi 7 gennaio.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo sarebbe caduto per diversi metri. La vittima si trovava sulle benne del muletto per raggiungere i sei metri di altezza e pulire un muro esterno.

Subito sono stati lanciati i soccorsi: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari con un'automedica e un'ambulanza. Purtroppo nulla sono serviti i tentativi per salvargli la vita. I carabinieri di Clusone e i tecnici di Ats sono al lavoro per tutti gli accertamenti del caso.