Cade da una scaletta e muore mentre lavora in una cava nella Bergamasca: l'ipotesi di un malore Un uomo di 64 anni è morto mentre lavorava in una cava a Calcinate, in provincia di Bergamo. Sarebbe caduto da una scaletta di 50 centimetri, non si sa se per colpa di un malore.

Un uomo di 64 anni è morto cadendo da una scaletta mentre lavorava all'interno dell'azienda Cava Ghisalba, nella Bergamasca. Le cause sono ancora da accertare: non è chiaro se la caduta sia avvenuta per colpa di un malore e per questo non è ancora sicuro che si sia trattato di un infortunio sul lavoro.

Stando alle prime ricostruzioni, attorno alle 14:4o del pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio, il lavoratore sarebbe caduto da una scaletta alta circa 50 centimetri mentre lavorava nell'azienda Cava Ghisalba sulla strada provinciale 99, all'altezza di Calcinate, in provincia di Bergamo. Non è ancora chiaro se l'incidente sia avvenuto a causa di un malore o se si sia trattato di un infortunio sul lavoro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118 sono arrivati con un'ambulanza e due auto mediche, ma l'uomo era già morto e per lui non c'è stato nulla da fare.

Anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo sono arrivati sul luogo dell'accaduto e hanno effettuato tutti i rilevamenti necessari per approfondire la dinamica dell'incidente. Ulteriori accertamenti serviranno a chiarire se il 64enne sia morto per cause indipendenti dalle condizioni lavorative o se ci possano essere responsabilità in capo ai datori di lavoro. Il 112 e l'Ats di Bergamo sono stati allertati di quanto accaduto.