Roberto Zanoletti muore nella sua azienda il giorno dopo il suo compleanno: a dare l’allarme il figlio Roberto Zanoletti è la vittima dell’incidente sul lavoro di ieri martedì 7 gennaio nel cortile della sua impresa a Clusone, in provincia di Bergamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

É l’imprenditore Roberto Zanoletti, la vittima dell'incidente sul lavoro di ieri martedì 7 gennaio nel cortile della sua impresa in via Albricci a Clusone. Il giorno precedente aveva compiuto 56 anni. Si occupava della posatura dei sassi, un lavoro svolgeva da quarant'anni e che aveva ereditato dal padre morto lo scorso anno.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo sarebbe caduto per diversi metri. La vittima si trovava sulle benne del muletto per raggiungere i sei metri di altezza e pulire un muro esterno. Nella caduta l'uomo non sarebbe riuscito a smorzare con le mani l’impatto della caduta ed avrebbe sbattuto la testa sull’asfalto. A dare l'allarme è stato il figlio di 24 anni che lavora con il padre. Sono stati inutili tutti i tentativi per salvargli la vita: è morto sul posto, i medici una volta sul posto non. hanno potuto far altro che accertare il decesso.

"Quest’anno – ha rilasciato un'intervista la moglie all'Eco di Bergamo – era il nostro trentesimo anniversario di matrimonio. Roberto era una persona buona, aveva un cuore grande. Avevamo trascorso le vacanze a casa e ieri avevamo festeggiato il suo compleanno, mentre mercoledì 8 gennaio avremmo festeggiato il mio". Alcuni famigliari poi hanno aggiunto: "Sono sempre i migliori a lasciarci".