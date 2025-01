video suggerito

Chi era Carmelo Longhitano, l'imprenditore 51enne morto per una caduta di 5 metri mentre lavorava Carmelo Longhitano è morto nel pomeriggio dell'8 gennaio in seguito a un incidente sul lavoro a Trescore Cremasco. L'imprenditore 51enne è caduto dal tetto che avrebbe dovuto ristrutturare con la sua ditta.

A cura di Enrico Spaccini

Carmelo Longhitano (foto da Facebook)

Si chiamava Carmelo Longhitano, il 51enne deceduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio, in seguito a un incidente sul lavoro a Trescore Cremasco (in provincia di Cremona). L'imprenditore, titolare della ditta Edil Cm, è caduto dal tetto di una carrozzeria in viale Risorgimento precipitando da un'altezza di circa 5 metri. Nell'impatto con il suolo Longhitano avrebbe riportato gravi lesioni ed è deceduto poco dopo l'arrivo dei sanitari. Lascia la moglie e due figli.

L'arrivo nel Bresciano e l'attività imprenditoriale

Longhitano era nato a Bronte, in provincia di Catania e, dopo aver vissuto a Chiari, da circa 20 anni si era trasferito con la famiglia a Roccafranca (in provincia di Brescia). Il 51enne lavorava nell'edilizia e in paese era molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale. Lo stesso sindaco di Roccafranca, Marco Franzelli, lo ha ricordato come "una persona precisa e meticolosa".

Stando a una prima ricostruzione, intorno alle 14:30 dell'8 gennaio Longhitano è caduto dal tetto della carrozzeria Nichetti e Pertusi, in viale Risorgimento a Trescore Cremasco, dove avrebbe dovuto eseguire alcuni lavori di manutenzione con la sua ditta Edil Cm.

L'incidente a Trescore Cremasco

Ad un certo punto, uno dei pannelli di coibentazione che formano il tetto avrebbe ceduto, facendo precipitare il 51enne da un'altezza di circa 5 metri. Alcuni testimoni avrebbero raccontato di aver visto Longhitano provare a rialzarsi, per poi accasciarsi al suolo e perdere conoscenza. I colleghi dell'imprenditore hanno subito chiamato i soccorsi, con i sanitari del 118 che sono arrivati sul posto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa.

Le condizioni del 51enne sono apparse subito gravissime e sono iniziate sul posto le manovre di rianimazione, ma l'imprenditore è deceduto prima dell'atterraggio dell'elisoccorso che lo avrebbe trasportato in ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Crema e degli ispettori di Ats della Val Padana Cremona.