video suggerito

Cade dal tetto di un capannone di una carrozzeria nel Cremonese e precipita per 5 metri: morto un 51enne Un 51enne è morto nel pomeriggio dell’8 gennaio dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Trescore Cremasco (Cremona). L’uomo sarebbe precipitato per 5 metri a causa di un cedimento improvviso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 51enne è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio, in seguito a un incidente sul lavoro a Trescore Cremasco (in provincia di Cremona). Stando a una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul tetto di un capannone quando, a causa di un cedimento, sarebbe caduto da un'altezza di circa 5 metri. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 51enne. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Crema e agli ispettori del lavoro di Ats della Val Padana Cremona.

Stando a quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'allarme è stato lanciato poco dopo le 14:30 dell'8 gennaio. La centrale operativa ha inviato sul posto, in viale Risorgimento 19 nel territorio comunale di Trescore Cremasco, un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Crema. All'arrivo dei sanitari, però, il 51enne era già deceduto.

Si tratta di Carmelo Longhitano, imprenditore residente nel bresciano e titolare della Edil Cm di Roccafranca. Pare che il 51enne sia caduto dal tetto del capannone di una carrozzeria. Insieme ai suoi operai, Longhitano aveva già posizionato le ringhiere di sicurezza lungo il perimetro del tetto su cui avrebbero dovuto lavorare. Ad un certo punto, però, uno dei pannelli di coibentazione che costituivano la copertura del soffitto avrebbe ceduto facendolo cadere.

Leggi anche Cade da sei metri mentre pulisce il muro esterno di un'azienda: muore sul colpo

Lo schianto al suolo dopo un volo di 5 metri si sarebbe rivelato fatale per il 51enne. Era stato allertato anche l'elisoccorso per un eventuale trasporto d'urgenza in ospedale, ma il suo intervento non è stato necessario a causa del decesso del lavoratore. Ora i carabinieri di Crema e i tecnici di Ats dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente ed evidenziare eventuali mancanze nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Il capannone è stato posto sotto sequestro.