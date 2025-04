video suggerito

Muore a 15 anni dopo una caduta dalla bicicletta: l'ipotesi dell'incidente mentre provava delle evoluzioni La Procura di Monza ha aperto un fascicolo sulla morte del ragazzo di 15 anni caduto in bici a Desio (Monza e Brianza) in una strada chiusa dove i giovani della zona si trovano per fare acrobazie sulle due ruote.

Foto di repertorio

Indagano i carabinieri di Monza sul decesso del ragazzino di 15 anni che ieri pomeriggio a Desio (Monza e Brianza) è morto in ospedale dopo essere stato trovato dai passanti riverso a terra, gravemente ferito accanto alla sua bicicletta tra via Santi e via San Bernardo, a pochi metri da casa sua.

E se dai filmati delle telecamere di zona non risultano passaggi di auto e moto in un orario compatibile con il drammatico incidente, l'ipotesi al momento è solo una: che il giovanissimo studente sia caduto da solo, probabilmente durante l'esecuzione di alcune evoluzioni sulle due ruote.

La circostanza, al momento, resta ancora tutta da verificare. Ma il luogo del ritrovamento, una strada chiusa in cui spesso i ragazzi del territorio si trovano per fare acrobazie con bici e moto, lascia più di un sospetto agli investigatori.

La Procura di Monza, intanto, ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane, che aiuterà chi indaga a stabilire con esattezza le cause di una morte per ora inspiegabile. Secondo le primissime ricostruzioni il decesso sarebbe comunque dovuto a un violento trauma cranico (in quel momento il 15enne non indossava il casco) per il forte impatto sull'asfalto.

A nulla quindi è valso il pronto intervento dei medici del 118, che hanno cercato di rianimarlo e lo hanno trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Pio XI di Desio. Le sue condizioni, purtroppo, erano già disperate, e il giovane studente è quindi morto poche ore dopo la caduta in bici.