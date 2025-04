video suggerito

Ragazzino di 15 anni cade dalla bicicletta vicino casa a Desio e muore: disposta l'autopsia Un 15enne di Desio (Monza) è morto nella serata del 6 aprile dopo essere caduto dalla bicicletta su una strada sterrata. La Procura ha disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 15enne è morto nella serata di ieri, domenica 6 aprile, all'ospedale Pio XI di Desio (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a quanto emerso finora, poche ore prima il ragazzino era stato trovato disteso su una strada sterrata nella periferia sud della città con gravi ferite, vicino alla sua bicicletta. L'ipotesi più probabile è che il 15enne sia caduto dalla due ruote mentre tentava alcune evoluzioni, procurandosi le lesioni che si sarebbero poi rivelate fatali. La Procura del Tribunale di Monza ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzino per stabilire le cause del decesso.

È stato un passante a notare il 15enne ferito a terra su una stradina sterrata tra via Santi e via San Bernardo, a sud di Desio. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 13 del 6 aprile, insieme ai medici del 118 che hanno provato a rianimarlo sul posto prima di trasportato con la massima urgenza con l'automedica al pronto soccorso. Arrivato in condizioni gravissime, il 15enne è deceduto poche ore più tardi.

Le telecamere della zona non avrebbero ripreso il momento esatto dell'incidente, ma i filmati messi a disposizione degli investigatori sembrerebbero escludere il passaggio di altri veicoli su quella strada negli istanti in cui il 15enne sarebbe finito a terra. È probabile, quindi, che il ragazzino abbia fatto tutto da solo. Il 15enne viveva poco lontano da quella strada e si pensa che possa essere uscito per provare alcune evoluzioni con la bicicletta.

Questa, però, al momento è solo un'ipotesi che dovrà essere accertata nel corso delle indagini. Nel frattempo, la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzino. Gli esami medici potranno definire la causa del decesso del 15enne ed escludere, o meno, il coinvolgimento di altre persone.