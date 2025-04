video suggerito

Un uomo è stato trovato morto in casa, aveva una ferita alla testa: disposta l’autopsia Un uomo di 92 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Voghera (Pavia): aveva un gravissimo trauma cranico. È stata disposta l’autopsia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di sabato 26 aprile è stato trovato morto un uomo di 92 anni nella sua abitazione a Voghera, comune della provincia di Pavia. Sembrerebbe che la morte sia stata causata da un gravissimo trauma cranico. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.

Il cadavere del 92enne è stato rinvenuto nella sua abitazione di via Pizzale. La figlia dell'anziano, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha chiesto a un vicino di casa – che avrebbe avuto le chiavi dell'appartamento – di controllare. Il vicino ha prima provato a chiamarlo ripetutamente, poi è entrato nell'abitazione e ha fatto la macabra scoperta: lo ha infatti trovato a terra, privo di vita.

Ha quindi allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato di Voghera hanno fatto tutti i rilievi del caso. Nell'appartamento era tutto in ordine: non c'erano segni di effrazione né tracce che potessero far pensare a un atto violento. La porta era chiusa a chiave dall'interno e non mancavano oggetti di valore. Per questo motivo, è stata esclusa l'ipotesi di una rapina.

A un primo esame, sembrerebbe che l'anziano sia caduto – forse per un malore – e abbia perso i sensi senza poter chiamare i soccorsi in tempo. La caduta gli avrebbe provocato un gravissimo trauma cranico. Per accertare questa ipotesi, è stata disposta l'autopsia. Nei prossimi giorni quindi si potranno avere maggiori aggiornamenti e informazioni su cosa possa essergli capitato.