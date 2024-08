video suggerito

Motociclista trovato morto in fondo a una scarpata al Passo San Marco: a notare il corpo sono stati alcuni pastori Alcuni pastori hanno chiamato il 112 nel pomeriggio del 16 agosto dicendo di aver visto il corpo di un uomo in fondo a una scarpata al Passo San Marco (Sondrio). Le forze dell’ordine lo hanno recuperato: è un motociclista di 48 anni morto forse in seguito a un incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un motociclista è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 agosto, in una scarpata a tre chilometri di distanza dal Passo San Marco, nel territorio comunale di Albaredo (in provincia di Sondrio). Si tratta di un 48enne di cui non sono state ancora rese note le generalità. A notare il corpo sono stati alcuni alpigiani che stavano governando le mucche al pascolo. I carabinieri di Morbegno ora stanno indagando per capire cosa sia accaduto.

Il corpo individuato da alcuni alpigiani

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 17 del 16 agosto. Un gruppo di alpigiani hanno avvertito le forze dell'ordine della presenza di una persona che si trovava in fondo a una scarpata a poca distanza dal Passo San Marco, il tratto che collega la Valtellina con il territorio provinciale di Bergamo. Non riuscivano a vedere con chiarezza, ma da un primo sguardo quell'uomo appariva già senza vita.

Poco dopo sono arrivati i soccorritori inviati dalla centrale operativa di Areu, l’Agenzia regionale dell’emergenza e urgenza, insieme ai vigili del fuoco di Morbegno. Non è stato facile recuperare il corpo, ma l'operazione si è conclusa intorno alle 17:50. L'uomo, un 48enne dall'identità ancora non nota, era già privo di vita e i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso.

È un mistero la dinamica dell'incidente

Restano ancora un mistero le circostanze che hanno portato alla sua morte. Con ogni probabilità il 48enne stava scendendo per il Passo San Marco quando, con una dinamica che dovrà essere ricostruita nei suoi particolari, è rimasto vittima di un incidente.

È probabile che abbia fatto tutto da solo, cioè che non ci siano stati altri mezzi coinvolti, poiché nessuno era a conoscenza di un eventuale incidente su quel punto della strada. Sarà compito dei carabinieri di Morbegno capire cosa sia accaduto al motociclista.