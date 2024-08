video suggerito

Trovato morto in val di Gressoney un escursionista milanese: è precipitato in una scarpata Recuperato senza vita il corpo di un escursionista milanese disperso nella valle di Gressoney. L’uomo di 67 anni è precipitato in una scarpata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Foto di repertorio

Si sono concluse con l'esito peggiore che si potesse attendere le ricerche di un escursionista che nella giornata di ieri, venerdì nove agosto, era scomparso nella valle di Gressoney. L'uomo, un 67enne di Milano, era in vacanza in Valle D'Aosta ed era uscito per fare una passeggiata in montagna. Il suo corpo è stato trovato in una profonda scarpata.

L'allarme per la scomparsa del 67enne era scattata già nella serata di ieri, quando i familiari non lo avevano visto tornare a casa. Era uscito nel corso della mattinata dicendo loro di voler andare a fare un' scursione al colle della Vecchia, il valico a 2.185 metri di quota che si trova tra i comuni di Gaby e Piedicavallo, in provincia di Biella.

Non vedendolo rincasare, i familiari avevano provato a telefonargli ma anche qui non avevano ottenuto alcuna risposta. Così si sono immediatamente rivolti alle Forze dell'Ordine per avere il loro supporto. Subito sono scattate le ricerche, che purtroppo si sono concluse nel modo più tragico.

Nel pomeriggio di oggi, dopo circa 24 ore, il corpo è infatti stato ritrovato senza vita in una scarpata lungo il sentiero numero 7, nei pressi di Gaby, in provincia di Aosta. Il cadavere è stato recuperato e sarà consegnato ai familiari per permettere loro di fare il funerale.