video suggerito

Morì a 18 anni mentre era a lavoro, la Procura: “Il blocco di sicurezza della seminatrice era rimosso” Uno dei blocchi di sicurezza della seminatrice, che ha causato la morte del 18enne Pierpaolo Bodini deceduto a giugno dello scorso anno in provincia di Lodi, era stato rimosso: è questo l’esito della perizia richiesta dalla Procura di Lodi che indaga. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierpaolo Bodini in una foto del suo profilo Instagram

Il 20 giugno di un anno fa, il 18enne Pierpaolo Bodini è morto mentre lavorava all'interno di un'azienda agricola di Brembio, comune che si trova in provincia di Lodi: è stato schiacciato dal braccio meccanico di una seminatrice mentre la stava preparando per la prima uscita nei campi.

Dopo il suo decesso, è stata aperta un'indagine. La Procura ha incaricato un consulente di svolgere una perizia tecnica sul macchinario agricolo. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, uno dei due blocchi di sicurezza – che avrebbero dovuto impedire la caduta del braccio seminatore mobile – era stato rimosso. Il macchinario inoltre aveva oltre dieci anni.

Il datore di lavoro del 18enne, un uomo di 59 anni, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini: è accusato di omicidio colposo e inadeguata formazione del dipendente. Si andrebbe invece verso l'archiviazione della posizione del produttore della seminatrice.

Leggi anche Esce a far legna e si ribalta con il trattore in mezzo a un bosco: morto Maurizio Ducoli

Bodini era un ex studente dell'istituto agrario di Codogno. Aveva deciso di lasciare gli studi proprio per iniziare a svolgere l'occupazione dei suoi sogni. Aveva quindi trovato lavoro in quell'azienda vicino a casa. Il 20 giugno stava sistemando la seminatrice con un collega quando si è verificato l'incidente. Il giovane è morto sul colpo: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. "È morto facendo quello che amava di più", aveva detto la madre.