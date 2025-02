video suggerito

Rimane schiacciato da un macchinario al lavoro nel Bresciano: morto operaio di 44 anni Un operaio è morto nella mattinata del 17 febbraio nel Bresciano. Il 44enne sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 44enne è deceduto nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio, in seguito a un incidente sul lavoro in un'azienda di Ono San Pietro (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato contro un muro da un macchinario che movimenta bancali. All'arrivo dei sanitari del 118, il 44enne era già morto. Sul posto i carabinieri di Breno, insieme ai vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 7 del 17 febbraio in un'azienda che produce profumi in via Ronchi a Breno. Le indagini dei militari per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono ancora in corso. Stando a quanto appreso finora, pare che il 44enne, residente a Berzo Demo, sia rimasto schiacciato contro un muro da un carrello elettrico utilizzato per spostare i bancali.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto ambulanza e automedica, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del dipendente. Insieme ai carabinieri, sul posto anche i tecnici del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats, con i vigili del fuoco.

Articolo in aggiornamento