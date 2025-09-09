Morgan a processo per stalking: “Angelica Schiatti deve essere risarcita con almeno 100mila euro”

Per il Tribunale di Lecco non bastano i 15mila euro che Morgan, imputato per stalking, ha offerto in risarcimento all’ex fidanzata Angelica Schiatti: la cifra adeguata non dovrà essere inferiore a 100mila euro. La giudice: “Danno importante e contenuti allarmanti”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Processo Morgan per stalking ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non bastano i 15mila euro offerti come risarcimento da Morgan, al secolo Marco Castoldi, imputato di stalking e diffamazione aggravata nei confronti dell'ex fidanzata Angelica Schiatti.

La giudice del Tribunale di Lecco Martina Beggio, in occasione dell'udienza di oggi mercoledì 9 settembre, ha stabilito la somma "inadeguata" visti "l'importante qualità del danno arrecato" e "i contenuti allarmanti" delle conversazioni portate avanti dall'imputato. La cifra adeguata per la riparazione del danno subito dalla donna? Non dovrà essere inferiore ai 100mila euro (Schiatti, attraverso la sua legale, aveva richiesto in risarcimento 150mila euro). Il tribunale ha ordinato inoltre la "cancellazione dei contenuti social" che fanno riferimento ad Angelica Schiatti (immagini, scritti, video) come più volte richiesto dall'avvocata della difesa Maria Nirta.

La giudice ha infatti emesso nel pomeriggio di oggi un’ordinanza che non accoglie una questione di legittimità costituzionale sollevata dagli avvocati di Morgan, Leonardo Cammarata e Rossella Gallo. Gli avvocati del cantautore monzese avevano sollevato la questione in merito all’articolo del codice penale che prevede l’estinzione del reato se l’imputato ripara il danno: ipotesi che, secondo il giudicante, non può essere affrontata proprio per l'inadeguatezza dell'offerta di base proposta da Morgan, e fissata a 15mila euro. I legali del cantante, di conseguenza, hanno chiesto di discutere del risarcimento nel corso della prossima udienza, previstaper il 4 novembre.