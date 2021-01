Si sarebbe masturbato di fronte alle mamme che andavano a prendere i figli all'asilo. Le avrebbe avvicinate e molestate, rimanendo senza pantaloni a bordo della sua macchina: gli episodi si sono verificati tutti in provincia di Brescia. Un ragazzo di 24 anni, residente a Prevalle, in almeno cinque occasioni sarebbe andato fino a Montichiari per molestare le giovani donne.

A denunciarlo è stata una mamma

A denunciare, stando a quanto riportato dal giornale Bresciaoggi, sarebbe stata proprio una delle mamme. La donna, dopo essere stata vittima di una molestia, avrebbe segnato la targa della macchina del giovane e si sarebbe recata immediatamente dalle forze dell'ordine. La polizia, dopo aver trovato l'uomo, ha proceduto con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Oltre a questa, il 24enne è stato anche multato con una sanzione di 533 euro per aver violato le norme del Dpcm. Le disposizioni anti covid infatti vietano in zona arancione lo spostamento in un altro comune se non per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità.

Almeno cinque episodi contestati

Gli episodi contestati sono almeno cinque, ma potrebbero essere molti di più. I più recenti sarebbero avvenuti nelle zone tra la Fascia d'Oro, Vighizzolo e via Cavallotti nel centro di Montichiari. In quest'ultima occasione, l'uomo si sarebbe avvicinato a una madre, che stava camminando con i suoi bambini, e le avrebbe chiesto di salire in macchina con lui. La donna avrebbe rifiutato, ma il giovane avrebbe continuato a masturbarsi. La madre allora avrebbe gridato e chiesto aiuto, ma il 24enne si sarebbe dato alla fuga.