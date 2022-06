Monopattini elettrici, un freno al parcheggio selvaggio: Helbiz offre il 20% di sconto sulle corse Il 20 per cento di sconto sulla corsa se si posteggia bene il monopattino elettrico. Questa l’iniziativa di Helbiz a Milano che prenderà il via il prossimo 23 giugno.

Immagine di repertorio

Pagare il 20 per cento in meno sul prezzo totale del noleggio se si posteggia nei posteggi adibiti ai monopattini elettrici. Questa l'iniziativa di Helbiz per contrastare il parcheggio selvaggio che sta colpendo Milano per via dell'abbandono dei mezzi dopo l'utilizzo da parte degli utenti in tutti i posti liberi, siano essi parte della carreggiata o marciapiedi.

Sconto del 20 per cento da Helbiz se si parcheggia bene

Il bonus, spiega l'azienda, sarà disponibile da giovedì 23 giugno. Come spiegato dal ceo di Helbiz Matteo Mammì, "quello dei posteggi è un tema molto caldo. Milano, in questo senso, è molto più avanzata rispetto ad altre città, ma proprio da qui abbiamo deciso di partire con questa iniziativa, così come proprio nel capoluogo lombardo abbiamo lanciato, quasi quattro anni fa, i primi monopattini elettrici in sharing". Ogni giorno nel capoluogo di regione lombardo vengono effettuati circa 8.600 viaggi per un totale di 5.250 monopattini che circolano principalmente per le vie del centro.

Il ceo dell'azienda: Daremo consigli agli utenti

In totale, sono sette le aziende che mettono a noleggio i monopattini, 750 ciascuna. Fondamentale, quindi, trovare un rimedio al problema dei parcheggi. Per questo motivo Helbiz darà il via all'iniziativa garantendo uno sconto di un quinto del costo della corsa a chi lascerà il mezzo nei luoghi adeguati. Come lo farà? A rispondere è ancora Mammì: "Sulla app indichiamo le aree identificate da noi e dal Comune che sono più adatte, comode e funzionali alla dinamica della città. La nostra tecnologia ci permette di monitorare la posizione dei monopattini in tempo reale e di applicare subito lo sconto sulla corsa".