Perde il controllo del monopattino elettrico e finisce contro un marciapiede: è grave Nella serata di ieri, lunedì 13 giugno, si è verificato un grave incidente in monopattino a Milano: un 39enne è finito infatti contro un marciapiede, è grave.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un terribile incidente con il monopattino elettrico: è successo nella serata di ieri, lunedì 13 giugno, a Milano. Un uomo di 39 anni è infatti finito contro un marciapiede ed è stato ricoverato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni. Oltre al personale sanitario del 118, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il 39enne ha riportato un grave trauma cranico

In base ai primi elementi ottenuti, sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo del suo monopattino elettrico in via Alessandro Litta Modignani finendo poi contro il marciapiede. L'uomo avrebbe sbattuto la testa in modo violento tanto da aver riportato un trauma cranico. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è intervenuto con due equipaggi di medici e paramedici del 118. L'uomo, il 39enne, è stato trasferito in pronto soccorso in codice giallo salvo che poi le sue condizioni si siano aggravate: il suo status resta comunque grave.

Milano è la città dove si verificano più incidente in monopattino

L'incidente conferma gli ultimi dati diffusi dall'Automobile Club di Milano che sostiene come il capoluogo meneghino sia la città con più incidenti in monopattino d'Italia. Nel 2020 i casi sono stati 178. Al secondo posto c'è Roma dove invece se ne sono verificati appena settanta. In base alle persone intervistate per elaborare la statistica, il 70 per cento dei cittadini ha dichiarato di non usare il casco mentre il 52 per cento ha affermato di essersi trovato in situazioni di pericolo con le auto.