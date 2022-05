Perde l’equilibrio e cade dal monopattino elettrico: grave un uomo di 68 anni, è in prognosi riservata Un uomo di 68 anni ha perso l’equilibrio ed è caduto dal suo monopattino elettrico: è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È in gravissime condizioni l'uomo di 68 anni che è caduto dal suo monopattino elettrico: l'incidente è avvenuto a Lecco nel pomeriggio di oggi, martedì 17 maggio. I medici e i paramedici del 118, dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale: attualmente le sue condizioni sono gravissime. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda.

Il 68enne è ricoverato in prognosi riservata

Stando alle prime informazioni ottenute, il 68enne – poco dopo le 15 – stava affrontando una discesa in via Cesura quando ha perso l'equilibrio ed è caduto violentemente a terra. Per il momento non è chiaro se indossasse il casco o altre protezioni. Quando gli operatori del 118 sono arrivati, hanno rilevato un importante trauma al cranio facciale. L'uomo è stato quindi trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni. La sua prognosi, per il momento, resta riservata.

Una settimana fa, un 24enne è morto dopo un incidente

Solo una settimana fa, a Roma, un ragazzo di 24 anni è morto proprio a seguito di un incidente con il monopattino elettrico: l'episodio si è verificato su viale di Tor di Quinto. Domenica 8 maggio, attorno alle 22, il 24enne si è scontrato contro un'automobile. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il ragazzo – che era arruolato nelle forze armate – non c'è stato nulla da fare: i medici del 118 infatti non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il conducente dell'auto è stato invece trasferito in ospedale. Sul caso, la Procura di Roma ha deciso però di aprire un fascicolo di indagine per omicidio stradale.