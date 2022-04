Lurano, perde l’equilibrio e precipita dal secondo piano: grave un bambino di 2 anni Perde l’equilibrio e cade dalla finestra al secondo piano di una casa comunale di Lurano. Un bambino di 2 anni è stato trasportato con urgenza in elisoccorso all’ospedale di Brescia.

A cura di Enrico Spaccini

Una caduta di almeno sei metri. Le condizioni di un bambino di due anni, precipitato dalla finestra di casa, sono sembrate subito gravi. A dare l'allarme è stato un passante che ha assistito alla scena in via San Lino, a Lurano (in provincia di Bergamo) intorno alle 13 di oggi, giovedì 21 aprile.

Una piccola finestra al secondo piano

Era sfuggito dal controllo dei genitori, con cui vive in una delle case comunali vicine alla chiesa di San Lino. A quel punto, il bambino si è affacciato da una piccola finestra del sottotetto, al secondo piano, che non aveva vetri né alcun tipo di inferriate, ha perso l'equilibrio ed è caduto. Per una pura casualità, non ha impattato al suolo con la testa. Il passante ha subito chiamato un medico di base che ha l'ambulatorio nel complesso comunale e poco dopo è arrivata un'ambulanza del 118. Visto la giovane età della vittima e le condizioni di salute critiche, è stato chiamato l'elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Brescia. Sul posto è poi arrivata la polizia locale che ha isolato la zona per facilitare i soccorsi e iniziato a raccogliere elementi per capire meglio cosa sia accaduto.

Il bambino di Limbiate

Un episodio che ricorda quello accaduto la scorsa estate a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. In questo caso, il bambino di 2 anni si era allontanato mentre la madre era in un'altra camera della casa a badare al gemello. Arrampicatosi sulla ringhiera, è caduto da un'altezza di sei metri. Portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il bambino ha risposto positivamente alle cure dove è stato dichiarato fuori pericolo di vita in poche ore.