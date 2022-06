Torna il bonus taxi a Milano: chi può riceverlo, come e quanto vale lo sconto sulle corse Anche nel 2022 torna il bonus taxi a Milano. Ecco chi ne può beneficiare, come richiederlo e quanto vale lo sconto per le corse con le auto bianche.

Immagine di repertorio

A partire da domani, martedì 21 giugno, il Comune di Milano introdurrà nuovamente il bonus taxi per alcuni dei propri cittadini. Come si legge da una nota diramata da Palazzo Marino, infatti, "sarà di nuovo attiva l'agevolazione che consente alle persone in difficoltà economiche o motorie di utilizzare il servizio di auto pubbliche per spostamenti mediante taxi o noleggio con conducente con una copertura del 100% dell’importo della corsa e fino a un massimo di 20 euro, per un totale di 200 euro a buono emesso".

A chi spetta il bonus taxi 2022

I beneficiari del bonus taxi sono tutti gli over 65 residenti a Milano, le donne in gravidanza, le persone affette da malattie che necessitano di cure continuative, quelle con mobilità fisica ridotta, con patologie accertate, anche temporanee, e quelle soggette a terapie salvavita. Come spiegato dal Comune, poi, "a questo elenco si aggiungono le persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tutti i cittadini in stato di bisogno, con un Isee pari o inferiore a 28mila euro e persone disoccupate o in cassa integrazione".

Come richiedere il voucher

Per ricevere il bonus occorre iscriversi alla piattaforma del Comune attivata lo scorso anno. Una volta ricevuta la conferma di attivazione del profilo, per usare la agevolazione economica basterà al cittadino mostrare la tessera sanitaria al tassista (che deve aver aderito all'iniziativa). Questi, inserirà il codice fiscale in un'apposita app per cellulari per calcolare la detrazione. Chi invece era già registrato alla piattaforma, non dovrà nuovamente registrarsi. Per il momento sono 3.005 i tassisti aderenti, mentre 5.011 i cittadini che almeno una volta hanno usufruito del voucher, su un totale di più di 50.000 viaggi.