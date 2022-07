Cade con il monopattino elettrico e batte violentemente la testa: grave un ragazzino di 14 anni A Mantova un ragazzino di 14 anni è caduto dal monopattino e ha battuto la testa: è ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

È in gravi condizioni il ragazzino di 14 anni che nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 luglio, è caduto dal suo monopattino elettrico. L'episodio si è verificato a Mantova. Il 14enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale e versa in gravi condizioni. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso.

Il ragazzino era già caduto pochi minuti prima dell'incidente

In base alle informazioni pervenute fino a questo momento, l'incidente è avvenuto lungo via XX Settembre che si trova all'angolo con via Pescheria intorno alle 16.30. Il ragazzino sarebbe caduto una prima volta all'altezza delle vetrine di Casabella poi, arrivato all'altezza delle strisce pedonali, sarebbe caduto nuovamente di fronte a un bar.

Non avrebbe avuto il casco

Presumibilmente il ragazzino non aveva con sé il casco: in base alle testimonianze rilasciate durante l'intervento degli agenti e degli operatori sanitari, il ragazzino perdeva sangue dalla bocca. Quando i medici e i paramedici del 118 sono arrivati sul posto, il ragazzino era cosciente e sembrava – così come riporta il quotidiano "La Gazzetta di Mantova" – volersi rialzare. A un certo punto avrebbe perso forza.

Trasferito d'urgenza in ospedale: è in gravi condizioni

Sono stati alcuni passanti, che dopo aver assistito alla scena, hanno allertato immediatamente i soccorsi. Stando a una prima ipotesi, potrebbe aver battuto la testa contro il cordolo del marciapiede. Il ragazzino è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Gli agenti della polizia locale stanno invece svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.