Operaio cade da una scala e batte violentemente la testa, è gravissimo Un operaio di 33 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere caduto da una scala. È successo a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese.

Dramma sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 luglio, a Cernusco sul Naviglio, paese alle porte di Milano. In via Giordano Colombo, un operaio di 33 anni è caduto da una scala schiantandosi violentemente al suolo. L'impatto con l'asfalto è stato devastante, tanto da procurargli una ferita molto grave alla testa. Immediato l'allarme al numero unico per le emergenze 112 che ha inviato sul posto i mezzi di soccorso, arrivati con i vigili del fuoco e i carabinieri.

Operaio cade da una scala e batte la testa, è gravissimo

Tutto è successo intorno alle 15.30. L'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, ricevuta la richiesta di aiuto, ha inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. In pochi minuti le squadre del personale sanitario erano in via Colombo insieme ai vigili del fuoco. Soccorso, l'operaio è stato rianimato sul posto prima di essere trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas. Arrivato al nosocomio, è stato preso in cura dai medici della struttura che gli avrebbero diagnosticato un trauma cranico importante.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni

Le sue condizioni sarebbero molto gravi ma non è ancora noto se sia in pericolo di vita o meno. Nel frattempo i carabinieri di Sesto San Giovanni, allertati dal 118 regionale, hanno avviato le indagini cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto raccolto, il 33enne è precipitato da un'altezza di circa otto metri mentre stava installando uno striscione per il ristorante di zona. Ancora, però, non sono chiare le cause.