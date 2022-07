Tribiano, precipita per sei metri da un’impalcatura: gravissimo un operaio di 32 anni Un operaio di 32 anni è in gravissime condizioni dopo esser precipitato per sei metri da un’impalcatura mentre era al lavoro in un’azienda a Tribiano, nel Milanese.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi venerdì 29 luglio nel Milanese. Stando alle prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, un operaio è precipitato da un'impalcatura per circa 6 metri di altezza. Subito è scattata la chiamata dei soccorsi da parte dei suoi colleghi: sul posto sono arrivati subito i medici e paramedici in elisoccorso e ambulanza. I sanitari hanno accertato un grave trauma cranico e trauma toracico all'operaio di 32 anni. Così la decisione del trasporto in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'incidente in un'azienda di Tribiano

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 di oggi nell'azienda Acs Dobfar di viale Addetta 10 a Tribiano, nel Milanese. Ora al lavoro c'è la polizia locale che dovrà cercare di capire con esattezza quanto è accaduto: bisognerà accertarsi che tutte le norme di sicurezza nell'azienda siano state rispettate. Fondamentale sarà la testimonianza dei colleghi per cercare di capire perché i 32enne ha perso l'equilibrio ed è precipitato per diversi metri. Non è chiaro se è in pericolo di vita.

Operaio rimasto folgorato in Brianza

Solo pochi giorni fa un altro incidente sul lavoro in Lombardia. Martedì 26 luglio un operaio è rimasto folgorato mentre lavorava su una cabina elettrica che si trova ad Annone Brianza, comune in provincia di Lecco. Subito l'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava lavorando su una cabina elettrica che si trova all'esterno di un'azienda di via ai Pascoli che è molto vicino alla zona della Poncia. A chiamare i soccorsi anche in questo caso sono stati i colleghi.