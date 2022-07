Incidente sul lavoro ad Annone Brianza: operaio folgorato, è gravissimo Un operaio è rimasto folgorato nel pomeriggio di oggi, martedì 26 luglio, mentre si trovava su una cabina elettrica in provincia di Lecco.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 luglio, un operaio è rimasto folgorato mentre lavorava su una cabina elettrica che si trova ad Annone Brianza, comune in provincia di Lecco. L'uomo è rimasto gravemente ferito e trasferito d'urgenza in ospedale. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'uomo stava lavorando in una cabina elettrica

In base alle prime informazioni, l'incidente si è verificato intorno alle 18. L'uomo stava lavorando su una cabina elettrica che si trova all'esterno di un'azienda di via ai Pascoli che è molto vicino alla zona della Poncia. I colleghi visto quanto accaduto hanno immediatamente allertato i soccorsi. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata poco dopo l'incidente.

L'operaio è in gravissime condizioni

L'azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i volontari di Sos Canzo e un elicottero partito da Villa Guardia a Como. L'operaio, di cui non si conoscono le generalità, è in gravissime condizioni: è stato ricoverato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Non è chiaro se sia in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono stati inviati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso.

Oltre ai militari, erano presenti anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute Brianza che insieme agli ispettori del lavoro hanno eseguito i loro rilievi ed esami per capire se siano state rispettate le misure in termini di sicurezza e in caso accertare eventuali responsabilità.