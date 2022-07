È morto in ospedale l’operaio rimasto folgorato in una ditta di Annone Brianza: aveva 51 anni L’elettricista rimasto folgorato nel pomeriggio di ieri ad Annone Brianza è morto in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate. Aperta un’inchiesta.

È morto poco dopo l'arrivo in ospedale l'operaio di 51 anni rimasto folgorato nella serata di ieri mentre lavorava in un'azienda di Annone Brianza, in provincia di Lecco. Troppo gravi le ferite riportate. L'uomo, originario di Oggiono, è stato soccorso nel tardo pomeriggio, poco prima di staccare il turno. Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'elettricista stava lavorando su un impianto quando la scossa elettrica l'ha colpito in pieno.

Soccorso in arresto cardiaco, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Lecco. Qui, è stato dichiarato deceduto dai medici della struttura poco dopo il suo arrivo. Sull'incidente sul lavoro che lo ha strappato alla vita è stata aperta un'inchiesta. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura. I tecnici Ats, intanto, accorsi anche loro sul luogo del sinistro, stanno operando le verifiche del caso per accertare se tutte le misure di sicurezza fossero state adottate.

A dare l'allarme al 112 i colleghi

Stando a quanto comunicato dall'Arma, il 51enne si trovava all'interno di una cabina elettrica quando è rimasto folgorato. A dare l'allarme del suo grave ferimento sono stati i colleghi che hanno immediatamente contattato il numero unico per le emergenze 112. Immediato l'arrivo dei mezzi di soccorso con a bordo gli equipaggi del 118 che hanno trovato l'elettricista in arresto cardiaco. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Una volta arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco, l'operaio è stato dichiarato deceduto.