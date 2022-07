Operaio accusa un infarto sull’impalcatura, ricoverato in gravissime condizioni Un operaio di 40 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano dopo aver accusato un infarto mentre si trovava su un’impalcatura.

Foto di repertorio

Un operaio di 40 anni è stato ricoverato d'urgenza questa mattina a Milano dopo aver accusato un infarto mentre si trovava su un'impalcatura. Il dramma è andato in scena in piazza Vesuvio, dietro via Washington, verso le 12.20. Come riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'operaio si è sentito male sul ponteggio allestito sulla facciata di un condominio.

Ha un infarto sull'impalcatura, grave un operaio

Al loro arrivo, gli operatori sanitari hanno atteso che i vigili del fuoco procedessero con le operazioni per recuperare l'operaio e riportarlo a terra. Poi, hanno avviato le operazioni di rianimazione. Stabilizzato, è stato trasferito con l'ambulanza in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Milano. Qui è stato preso in cura dai medici della struttura ma la sue condizioni sono state dichiarate molto gravi.

Crolla edificio in costruzione a Milano, tre feriti lievi

Nel pomeriggio di ieri a Milano un edificio in costruzione è improvvisamente crollato, ferendo tre operai. Luogo dell'incidente, viale Espinasse all'altezza del civico 101. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, c'è stato un cedimento dell'armatura di una soletta di circa 150 metri quadri. Sul posto si sono precipitate le ambulanze in codice rosso temendo potessero esserci tanti feriti gravi. Fortunatamente, invece, sono rimasti lievemente contusi solo tre operai che sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti in codice verde. Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della polizia di Stato. Ora si indaga sulle cause del crollo.