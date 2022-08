Ragazzina di 14 anni violentata al parco: fermato un 63enne, potrebbero esserci altre persone coinvolte Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata violentata da un uomo di 63 anni in un parco in provincia di Pavia: potrebbero esserci però più persone coinvolte.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora una violenza sessuale. A essere vittima di un abuso è una ragazzina di appena 14 anni che sarebbe stata violentata nei giardini pubblici di una città della Provincia di Pavia. Sulla vicenda, considerata l'età della vittima, c'è il massimo riserbo. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 agosto, è stato arrestato un uomo di 63 anni. Non è escluso che vi siano altre persone coinvolte: sul caso indagano quindi i carabinieri di Pavia.

L'uomo frequentava la famiglia della ragazza

Gli abusi sessuali per il quale è accusato sarebbero avvenuti lo scorso primo agosto. Dopo che la notizia è arrivata in Procura, i carabinieri hanno raccolto gravi indizi che hanno portato all'arresto del presunto responsabile che, secondo le prime notizie, frequentava addirittura la famiglia della 14enne. Il 63enne si trova in carcere a Pavia.

Altre due violenze nella stessa giornata

Sempre nella stessa giornata di oggi, sono state diffuse informazioni relative ad altre due violenze sessuali: la prima sarebbe avvenuta in provincia di Brescia, ad Ardo. Una ragazza di trent'anni sarebbe stata violentata da un 21enne che aveva conosciuto su Internet. Il ragazzo è stato arrestato sostenendo di essere innocente, ma in pronto soccorso sarebbero state trovate ferite compatibili con una violenza. La seconda sarebbe avvenuta a Saronno, in provincia di Varese. Un uomo di 53 anni, un medico anestesista, è accusato di aver violentato un'infermiera nella sua abitazione: l'avrebbe narcotizzata e poi avrebbe abusato di lei. Il 53enne si è difeso sostenendo che il rapporto fosse consenziente. A incastrarlo però una registrazione dove l'uomo ammetterebbe l'abuso.