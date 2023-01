Molotov contro due auto della Polizia locale: anche a Milano spunta l’ipotesi della pista anarchica Due auto della polizia locale parcheggiate in una rampa della sede del Municipio 5 a Milano sono state incendiate nella notte. Sull’accaduto indaga la Digos, non si esclude la pista anarchica.

A cura di Giorgia Venturini

Due molotov sono state usate contro due auto della polizia locale parcheggiate in una rampa della sede del Municipio 5. Stando alle prime informazioni, le auto avrebbero preso fuoco nella notte: attorno alle 3 una delle due auto è stata bersaglio di un ordigno, molto probabilmente di una molotov. L'auto è stata semidistrutta, così come è rimasta danneggiata in parte la seconda auto.

A indagare su quanto accaduto è la Digos di Milano: si segue infatti la pista anarchica. Gli investigatori hanno hanno raccolto le telecamere di video-sorveglianza della zona e cercheranno di capire nel dettaglio quanto accaduto. La Digos è intervenuta sull'accaduto perché ricordano le proteste anarchiche dei giorni scorsi. Solo due giorni fa, sabato 28 gennaio, sono state nel mirino di atti vandalici le sedi diplomatiche italiane a Berlino e a Barcellona. Così come a Roma, teatro di scontro tra manifestanti e agenti di polizia. Nello scontro un poliziotto è rimasto ferito alla testa.

Perché protestano gli anarchici

A Roma in piazza Trilussa un gruppo di anarchici è scesa in strada per manifestare a sostegno di Alfredo Cospito, che da oltre cento giorni sta facendo lo sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione al regime di 41bis.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha sottolineato che "questi gravissimi fatti dimostrano che chi ha deciso di infliggere il carcere duro a Cospito aveva visto giusto nel ritenerlo ancora un leader, un riferimento forte per una vasta compagine anarchica ritenuta pericolosa". E poi ha aggiunto: "Lo Stato non arretra, non può farlo".