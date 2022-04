Molestò quattro bambine tra i 5 e i 9 anni in un maneggio, condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere Il ragazzo di 25 anni che tra il 2018 e il 2019 ha molestato quattro bambine tra i 5 e i 9 anni in un maneggio alle porte di Milano, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione.

L'orco che ha molestato quattro bambine di età compresa tra i 5 e i 9 anni è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Il 25enne, a processo con rito abbreviato, ha molestato le piccole all'interno di un maneggio alle porte di Milano tra il febbraio del 2018 e il novembre del 2019. Il giudice per l'udienza preliminare Ezia Maccora non ha accolto la richiesta del pubblico ministero – poi contestato dai genitori delle giovani vittime – che aveva chiesto una condanna ad un anno di reclusione in virtù di minore gravità del reato.

Nella sua sentenza il gup ha disposto anche le interdizioni di rito per il 25enne oltre che il divieto di avvicinamento per un anno ai luoghi generalmente frequentati da bambini. In più, il molestatore dovrà versare 15.000 euro a ognuna delle famiglie delle vittime più grandi, 30.000 per quella della bimba più piccola. La famiglia della quarta bambina, invece, non si è costituita parte civile. Una delle madri delle piccole, a sentenza ascoltata, ha commentato dicendo che "sono stati tre anni di battaglia. Non è una questione di anni o mesi, queste sono cose che non devono accadere. Il giudice – ha aggiunto la donna – ha saputo riconoscere e capire quello che è stato il reato". Poi, ha concluso dicendo che sua figlia "non sta ancora bene ed è seguita da due dottoresse". Purtroppo la piccola, a causa dei traumi subiti, ha "ancora gravidisturbi per lo stress e molta paurapoiché è stata minacciata pure con un coltello". Anche l'avvocato Solange Marchignoli ha commentato la sentenza descrivendola come "sofferta" ma che "mi ha emozionata". La Marchignoli, infine, si è detta soddisfatta della decisione del giudice.