video suggerito

Minacciano il direttore delle Poste con una pistola nel Pavese e si fanno consegnare 40mila euro Due ladri si sono fatti consegnare 40mila euro in contanti dal direttore delle Poste di Castello d’Agogna (Pavia). Uno è stato preso poco dopo, l’altro è ancora in fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Ieri mattina, martedì 13 agosto, a Castello d'Agogna (in provincia di Pavia) è andata in scena una rapina a mano armata all'ufficio postale di via Guglielmo Marconi. Intorno alle 8, due uomini, di cui uno armato, hanno sorpreso alle spalle il direttore delle Poste che stava aprendo la sede. Con la pistola puntata contro, il dirigente è stato costretto ad aprire la cassaforte e a consegnargli circa 40mila euro in contanti. Fuggiti a bordo di un'auto con targa occultata, i ladri si sono separati: uno è stato preso poche ore dopo, mentre l'altro è ancora ricercato.

Le immagini della rapina e della fuga

Il caso è stato affidato ai carabinieri della Sezione Operativa di Vigevano che, arrivati in via Marconi poco dopo il colpo, hanno subito visionato le immagini del sistema di videosorveglianza. Grazie ai filmati i militari hanno potuto ricostruire la dinamica dell'evento, accertando come il direttore delle Poste sia stato minacciato con una pistola e costretto a consegnare le migliaia di euro in banconote di vario taglio.

Le immagini hanno anche permesso di riconoscere alcune caratteristiche fisiche dei ladri e individuare l'auto con cui sono scappati dopo la rapina. Uno dei due malviventi è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione.

L'arresto del 64enne e la ricerca del complice

Si tratta di un 64enne di Vigevano che, essendo pluripregiudicato, è stato riconosciuto dai carabinieri. Al momento dell'arresto aveva addosso ancora gli stessi vestiti inquadrati dalle telecamere dell'ufficio postale, circa mille euro in contanti e le chiavi dell'auto usata per la fuga, parcheggiata nei pressi dell'abitazione.

Il 64enne è stato, dunque, arrestato con l'accusa di rapina. Dopo i controlli di rito, è stato condotto in carcere a Pavia in attesa della convalida. Sono ancora in corso, invece, le indagini dei carabinieri per rintracciare il secondo rapinatore ancora in fuga.