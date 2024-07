video suggerito

Rapina l’edicolante con un coltello, ma poi si ferisce e chiama il 118: arrestato Un uomo ha rapinato una edicolante a Mariano Comense (Como) e poi si è ferito. Ha quindi chiamato il 118 ed è stato così arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, domenica 28 luglio, un uomo ha rapinato una edicolante a Mariano Comense, comune che si trova in provincia di Como, e poi si è ferito. Ha quindi chiamato il 118 ed è stato così arrestato.

L'episodio si è verificato intorno alle 9 del mattino. Un ragazzo, che ha alle spalle diversi precedenti, ha deciso di entrare in un'edicola e commettere una rapina: è entrato armato di un coltello. Non ha minacciato la proprietaria, ma ha approfittato di un suo momento di distrazione per sporgersi oltre il bancone e rubare le banconote. Ha portato via un bottino di circa duecento euro ed è scappato. L'edicolante è poi tornata alla sua postazione e si è accorta di quanto accaduto: è quindi uscita fuori e ha cercato di bloccare il ladro. Quest'ultimo, poco dopo, si è fermato perché si è reso conto di essersi ferito con il coltello da cucina di 35 centimetri.

Ha infatti chiamato personalmente il 118. I paramedici hanno allertato i carabinieri spiegando che c'era un uomo steso in strada e ferito vicino a un'edicola. I militari erano già in procinto di arrivare sul luogo perché erano stati allertati di una rapina in un'edicola. Ascoltate entrambe le segnalazioni, gli investigatori hanno collegato i due eventi e capito che si trattava della stessa cosa. Il giovane è stato trovato su un muretto in via Rutschi: aveva ancora il bottino della rapina e una ferita da arma da taglio alla mano destra.

Anche la donna che lavora nell'edicola, una 53enne, ha rimediato un taglio profondo a un dito. I carabinieri della compagnia di Cantù hanno recuperato il coltello e hanno portato il ragazzo in pronto soccorso: l'uomo è stato arrestato. La refurtiva invece è stata restituita all'edicolante.