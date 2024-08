video suggerito

Ladri assaltano due bancomat a Milano in meno di 20 minuti: l'ipotesi dell'esercitazione A Milano, nella notte tra il 7 e l'8 agosto, sono andati in scena due tentativi di rapina a due Postamat della città. I colpi sono falliti, ma non è escluso che possa essersi trattata di un'esercitazione per una rapina futura.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Due Postamat sono stati presi d'assalto la scorsa notte, tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, nel Milanese a distanza di 20 minuti. Il primo, piazzato a Quinto Romano nella periferia ovest della città, è stato forzato, mentre il secondo, a Rogoredo, nel sud-est, è stato fatto esplodere. In entrambi i casi, i ladri non sono riusciti a portare via nemmeno una banconota. La polizia sta eseguendo gli accertamenti del caso e non escludono che possa essere stata la medesima banda e che i colpi falliti siano stati in realtà un'esercitazione.

I due colpi in meno di 20 minuti

A suonare per primo è stato l'allarme delle Poste di via Caldera, in zona Quinto Romano, alle 3:48 dell'8 agosto. All'arrivo delle Volanti, non c'era già più nessuno. Gli agenti, anche visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, hanno potuto constatare come due persone abbiano danneggiato il bocchettone da dove fuoriescono le banconote, senza però riuscire a portare via nulla.

Il secondo allarme che ha suonato è stato quello dello sportello automatico piazzato in via Freikofel, angolo Monte Cengio, a Rogoredo. Erano le 4:07 e alcune persone hanno fatto esplodere il dispositivo. Lo scoppio non è stato particolarmente violento, ma è riuscito comunque a danneggiare anche alcune auto in sosta lì vicino. Anche in questo caso, i ladri non hanno portato via nulla.

L'ipotesi della stessa banda di ladri

I poliziotti sono al lavoro per rintracciare i responsabili dei due colpi. È possibile che si tratti di due bande diverse e che entrambe abbiano fallito nel loro tentativo di rubare dai Postamat.

Non è escluso, però, che si tratti invece dello stesso gruppo di malviventi che avrebbe quindi deciso di testare due tecniche di rapina differenti nel giro di pochi minuti: una che prevede la forzatura del macchinario, l'altra la sua esplosione. Le telecamere a Rogoredo hanno registrato la fuga della banda a bordo di un fuoristrada e questo potrebbe fornire elementi su cui basare le indagini.