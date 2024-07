video suggerito

Assalto a un portavalori sulla Milano-Meda: rubano 500mila euro e riescono a fuggire Un portavalori è stato assaltato questa mattina sulla Milano-Meda, in un'area di servizio a Paderno Dugnano. I rapinatori sono fuggiti con circa 500mila euro.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, martedì 9 luglio, due rapinatori hanno assaltato un portavalori sulla strada statale Milano-Meda, all'altezza del comune di Paderno Dugnano. Il furgone infatti proveniva dall'azienda Battistolli, che lì ha la sua sede. I malviventi sono riusciti ad appropriarsi di 500mila euro e a fuggire, senza sparare neanche un colpo. Ora sono ricercati in tutta la Lombardia.

Erano circa le 8,30 di questa mattina, quando i due vigilantes a bordo del furgone si sono fermati alla stazione di servizio "La Sirenella" sulla Milano-Meda per andare al bar. Lì ad aspettarli c'erano due rapinatori, che hanno atteso che le due guardie giurate stessero per uscire per aggredirli alle spalle, minacciandoli con le armi in pugno. Così li hanno obbligati a salire sul portavalori e li hanno portati in un'area abbandonata nel comune di Nova Milanese.

Qui, lontani da occhi indiscreti, i malviventi hanno legato e imbavagliato i due vigilantes e hanno sottratto i contanti che si trovavano nel furgone: la cifra esatta è ancora da quantificare, ma si parla di almeno 500mila euro. I rapinatori sono quindi fuggiti con il bottino, lasciando lì le guardie giurate. Il tutto si è svolto senza neanche sparare un colpo di pistola, ma con la sola forza intimidatoria.

Poco dopo sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano e un'ambulanza dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza. I due vigilantes sono stati trasferiti all'ospedale di Garbagnate Milanese per ricevere le cure necessarie, mentre i militari hanno immediatamente avviato le ricerche dei fuggitivi.