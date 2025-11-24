Minaccia la madre con un coltello per avere soldi da lei e dà fuoco alla sua auto: 44enne arrestato

L’auto incendiata a Capriolo (foto da carabinieri)

Un 44enne di Capriolo (in provincia di Brescia) è stato arrestato nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre dai carabinieri con le accuse di tentata estorsione, danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato la madre con un coltello per chiederle del denaro. Visto il suo rifiuto, avrebbe incendiato la sua auto. Rintracciato subito dopo dai militari, è stato tratto in arresto in flagranza e condotto in carcere a Brescia.

A chiamare il numero unico per le emergenze 112 nella serata del 23 novembre è stata la madre del 44enne, lamentando la condotta violenta del figlio. Stando a quanto raccontato dalla donna, il 44enne, in forte stato di agitazione, l'avrebbe minacciata per avere da lei del denaro e, davanti al suo rifiuto, le avrebbe puntato contro un coltello di grosse dimensioni.

Una volta allontanato dall'abitazione, il 44enne si sarebbe fiondato sull'auto della madre e, dopo aver forato tutti e quattro gli pneumatici, avrebbe dato fuoco alla vettura. I carabinieri della Compagnia di Chiari, intervenuti sul posto, lo hanno rintracciato subito dopo poco lontano e lo hanno tratto in arresto in flagranza. Accusato di tentata estorsione nei confronti della madre, danneggiamento seguito da incendio per l'auto distrutta e resistenza a pubblico ufficiale, il 44enne è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.