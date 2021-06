in foto: (Immagine di repertorio)

Paura nella notte a Milano, dove un ragazzino di 16 anni ha rischiato di morire a causa probabilmente di una bravata. È successo tutto attorno alla mezzanotte in viale Giulio Richard, nei pressi del Naviglio grande. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia di Stato, sembra che il giovane si fosse introdotto assieme ad alcuni amici in un edificio dismesso che si affaccia sulla via. Non sono chiari i motivi: forse solo la voglia di avventura tipica degli adolescenti, condita sicuramente da una buona dose di incoscienza, ha spinto il gruppetto a introdursi nell'edificio abbandonato e a salire fino ai piani alti.

La caduta e l'arrivo dei soccorsi

Qualcosa però è andato storto: il 16enne avrebbe a un certo punto perso l'equilibrio ed è precipitato per circa cinque metri. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dagli amici, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure al ragazzo, che nella caduta ha riportato un trauma cranio-facciale.

Il ragazzo è stato ricoverato in codice giallo in ospedale

Il giovane è quindi stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda: è in condizioni serie ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Provvidenziale il fatto che la caduta si sia interrotta un paio di piani più sotto di quello sul quale si trovava il giovane. L'esatta ricostruzione di quanto avvenuto nella notte è affidata agli agenti della polizia di Stato, intervenuti assieme ai soccorritori.