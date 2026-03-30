Entra in un’azienda abbandonata con un amico e precipita da una tettoria per 9 metri: grave ragazzino di 13 anni

Foto di repertorio

Un ragazzino di 13 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano dal tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo, in seguito a una caduta. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri, insieme ad almeno un altro amico si era introdotto nell'area industriale dismessa dell'ex Zucchi di Casorezzo (nella Città Metropolitana di Milano) e, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe precipitato dal tetto di un capannone per circa nove metri. Il 13enne avrebbe riportato alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato poco prima delle 18 del 29 marzo presso l'ex stabilimento della Vincenzo Zucchi spa di Casorezzo, nell'area che si trova di fronte al Municipio cittadino. Il 13enne, residente nella vicina Ossona, si sarebbe introdotto nell'area industriale ormai dismessa da anni insieme ad alcuni amici. Con uno di loro si trovava sulla tettoria di un vecchio capannone della storica industria tessile quando, all'improvviso, entrambi sono caduti.

Ad avere la peggio è stato proprio il 13enne. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi e il ragazzino è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. A quanto emerso finora, pare che non riuscisse a muovere le gambe e che la caduta da un'altezza stimata sui nove metri gli abbia causato alcune fratture. La prognosi del 13enne è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'amico, invece, non avrebbe riportato ferite gravi. Su quanto accaduto sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Nonostante il polo industriale sia in disuso ormai da diverso tempo, sembra che sia comunque facilmente accessibile. L'amministrazione comunale in passato aveva chiesto interventi per impedire intrusioni nell'area.