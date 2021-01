Una ragazza di 34 anni è stata stuprata, picchiata e rapinata da due ragazzi di 24 e 25 anni. Stando alle primissime informazioni, la donna, cittadini del Marocco, lo scorso primo settembre ha ospitato in casa sua due suoi connazionali dopo una serata passata insieme in un locale. Durante la notte la donna è stata prima stuprata, poi presa a pugni fino a farle perdere i sensi. Prima di lasciare la casa poi, i due aggressori le aveva rubato il cellulare così da impedirle di chiamare i soccorsi. Ora per i due ragazzi è scattato l'arresto: l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip Guido Salvini dopo quattro mesi di indagini della squadra mobile e del pm Bianca Baj Macario.

Gli aggessori: "Ci mancava poco per ammazzarla"

Durante una telefonata intercettata durante i mesi di indagini, uno dei due arresti avrebbe detto: "Abbiamo preso una ci mancava poco per ammazzarla". E proprio le intercettazioni sono state utili per le indagini: "Consentono – spiega il giudice per le indagini preliminari – di ipotizzare che si tratti di soggetti dediti all'attività di spaccio di stupefacente, senza fissa dimora, che girano tra campagne e boschi cambiando spesso postazione per impedire una loro localizzazione". Poi il magistrato tiene anche ad aggiungere che gli indagati "cambiano spesso utenza telefonica, al fine di rendere difficile, se non impossibile, il loro rintraccio". Così dopo quattro mesi dalla denuncia della donna sono scattate le manette per i due aggressori. Utile agli investigatori e agli inquirenti il racconto della vittima che quella notte aveva poi trovato le forze per chiedere aiuto e denunciare i suoi due conoscenti.