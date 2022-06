Milano si prepara per il Pride 2022: anche i tram si colorano di arcobaleno Anche Milano si prepara per il Pride 2022. Il corteo è previsto per il 2 luglio, ma Atm e Cig Arcigay hanno già preparato il primo tram arcobaleno. Iniziativa promossa dal sindaco Sala che ne ha annunciato il primo giorno di servizio.

A cura di Enrico Spaccini

Milano si prepara per la conclusione del Pride Month 2022, il mese dedicato all'orgoglio gay, alla parità di diritti di genere e all'amore in ogni forma. Per l'occasione, l'Azienda trasporti milanesi in collaborazione con il Cig Arcigay Milano, ha deciso di avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione a sostegno della comunità Lgbtqia+. "Ed ecco il tram arcobaleno della linea 10, dello storico modello Carrelli", ha annunciato sui social il sindaco Beppe Sala.

La campagna "E tu che ne sai?"

"Da domani all'alba sarà in servizio attraversando la città da Stazione Centrale, Porta Nuova, Garibaldi, Chinatown, Arco della Pace, fino ad arrivare ai Navigli", conclude il primo cittadino. Questa, però, è solo una delle iniziative che compongono la campagna: "E tu che ne sai?". La metropolitana e le pensiline di tram e bus ospiteranno una serie di affissioni che invitano a informarsi circa le battaglie della comunità Lgbtqia+. La frase che sta diventando quasi un motto per la comunità milanese è che "l'unico modo di comprendere è conoscere", perciò verrà aperto anche un sito dedicato a questa iniziativa dove si troveranno risposte ad alcune domande centrali nella lotta per i diritti di tutti.

Giugno, il Pride Month anche in Lombardia

Giugno è il mese del Pride. È stato scelto in ricordo di quanto accaduto nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969 allo Stonewall Ill, il bar gay del Greenwich Village di New York. Se Roma è stata la prima città italiana a ospitare il World Pride nel 2000, il capoluogo lombardo è stato il primo a organizzarne uno nazionale l'anno seguente. Da quel giorno, sempre più città di tutto il Paese hanno iniziato a organizzare il proprio corteo. Quest'anno in Lombardia oltre a Milano anche Cremona, Pavia, Bergamo, Monza, Lecco, Varese, Como e Brescia ne avranno uno.