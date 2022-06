Il Pirellone si tinge di arcobaleno per il Pride Milano 2022. Sfilerà anche Attilio Fontana? Approvata in Consiglio Regionale la mozione che, il giorno del Pride Milano 2022, prevede l’illuminazione del Pirellone con le tinte dell’arcobaleno e la partecipazione in veste istituzionale del Presidente Attilio Fontana (o di un suo delegato)

Il Pirellone si tinge di arcobaleno, in sostegno al popolo Lgbt. Con 39 voti favorevoli e 24 voti contrari, il Consiglio Regionale approva infatti (con voto segreto) la proposta del Movimento Cinque Stelle a tema “Illuminazione della facciata di palazzo Pirelli e partecipazione formale al Milano Pride del 2 luglio 2022”. La mozione impegna così il Presidente Attilio Fontana (o un suo delegato) a partecipare al Milano Pride 2022 di sabato 2 luglio indossando la fascia istituzionale, e a illuminare il Pirellone con i colori della bandiera arcobaleno durante il giorno della manifestazione.

Sfilerà anche Attilio Fontana?

A partecipare, con indosso la fascia tricolore, sarà senz'altro il primo firmatario della mozione Simone Verni (M5S). Chissà se al suo fianco sarà presente però anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, come è previsto nella testo approvato oggi in Consiglio, o se sceglierà di farsi sostituire da qualcun altro.

L'anno scorso

Un segnale di discontinuità, visto che l'anno scorso il Consiglio regionale della Lombardia aveva bocciato la stessa mozione presentata dal M5S, che chiedeva di illuminare simbolicamente Palazzo Pirelli. Al tempo, la reazione del primo firmatario (sempre il pentastellato Simone Verni) era stata durissima. "La bocciatura della mozione è inquietante. Il centrodestra non è in grado nemmeno di fare un gesto simbolico e positivo per le persone gay, lesbiche e trans", aveva dichiarato. Palazzo Marino, in contrapposizione, aveva deciso invece di schierarsi a favore della causa e di illuminarsi di arcobaleno come "raffigurazione plastica della vicinanza e del sostegno dell’amministrazione alla comunità LGBTIQA+ milanese".