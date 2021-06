in foto: (Foto di repertorio)

Un arcobaleno lungo quattro giorni: questo quello che inizierà all'ora del tramonto di oggi, mercoledì 23 giugno, e durerà fino al prossimo sabato 26 giugno. L'arcobaleno colorerà la facciata di Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, in occasione degli eventi e delle giornate del Milano Pride 2021. Sarà la "raffigurazione plastica della vicinanza e del sostegno dell’amministrazione alla comunità LGBTIQA+ milanese", ha scritto il Comune in una nota, precisando come quest'anno la colorazione della facciata durerà quattro giorni, a differenza degli altri anni in cui l'arcobaleno era durato un solo giorno.

L'evento clou del Milano Pride 2021 è previsto sabato 26 giugno

Negli scorsi giorni era stato il sindaco Beppe Sala a manifestare il proprio sostegno alla manifestazione, posando in uno scatto su Instagram con un orologio col cinturino arcobaleno. Una foto che aveva ricordato quella del 2019, quando Sala aveva indossato dei calzini arcobaleno. Al di là di queste manifestazioni "di facciata", il Comune sostiene la "Milano Pride Week – Milano Pride 2021" patrocinando alcune delle iniziative in programma, in particolare gli eventi della "Pride square" organizzati giovedì 24 e venerdì 25 giugno in piazza Francesca Romana (dalle ore 18 alle 23.30), all'Arco della Pace (dalle 18 alle 23.30) e in Largo Bellintani (dalle 18 alle 21). Il clou della manifestazione sarà invece sabato 26 giugno: al posto della tradizionale parata, saltata quest'anno per via dell'emergenza Covid, si terrà una "biciclettata arcobaleno" (la "Rainbow ride") che culminerà poi in un evento stanziale all'Arco della Pace a partire dalle 18. Sul sito www.milanopride.it è disponibile il calendario di tutti gli eventi con le modalità per prenotarsi, dal momento che alcune iniziative sono con ingresso contingentato.