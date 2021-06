Dall'opposizione lo chiamano "sindaco influencer" in senso dispregiativo, col significato sotteso di badare più all'apparenza che alla sostanza. Ma Beppe Sala con i social network ha in effetti un rapporto costante e anche proficuo, almeno a giudicare dalla resa, in termine di "like" e condivisioni, di molti suoi post. L'ultimo lo ha condiviso oggi, venerdì 18 giugno, sul suo profilo Instagram: una foto sulla poltrona rossa sulla quale si era già fatto ritrarre in passato, con al polso in bella vista un orologio con il cinturino arcobaleno. Ad accompagnare lo scatto una breve frase: "È l'ora del Pride".

Oggi inizia il Milano pride 2021

In questo modo il sindaco di Milano ha voluto manifestare ancora una volta il proprio sostegno al "Milano Pride 2021", la manifestazione a sostegno dei diritti di tutte le persone della galassia Lgbtq+ e contro le discriminazioni che inizia proprio da oggi a Milano e terminerà il 27 giugno. "Ripartiamo dai diritti" è il tema del Pride di quest'anno a Milano, dove per via dell'emergenza Coronavirus non ci sarà la tradizionale parata, che sarà però sostituita il 26 giugno dalla biciclettata Rainbow Ride a sostegno dei diritti e del Ddl Zan.

Già due anni fa, nel 2019, il sindaco scelse un accessorio arcobaleno per "lanciare" la Pride week, che si celebra come tutti gli anni a giugno (a Milano e non solo). In quella circostanza indossò dei calzini arcobaleno e si fece immortalare sulla stessa poltrona sulla quale ha posato anche per questo scatto: oltre ottomila i "like" ricevuti in poche ore su Instagram, tantissimi i commenti positivi anche se non sono mancate le critiche (molto poche, per la verità), di cittadini alle prese con i problemi quotidiani.