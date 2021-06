Il Milano Pride torna in presenza: l'edizione 2021 si svolgerà dal 18 al 27 luglio in due piazze. Gli eventi infatti si dislocheranno tra l'arco della Pace e Porta Venezia. Dibattiti, spettacoli e perfomance luminose saranno solo alcune delle iniziative previste dagli organizzatori. Il tema di quest'anno sarà "Ripartiamo dai diritti". Largo spazio quindi alle iniziative a sostegno dell'approvazione del ddl Zan contro l'omontransfobia. Ovviamente per partecipare a tutti gli eventi bisognerà rispettare le disposizioni previste in materia di Covid.

La Rainbow Ride a sostegno del ddl Zan

Tutti gli eventi del Pride saranno ufficializzati a metà mese e avranno il patrocinio del Comune. Giovedì 24 e venerdì 25 luglio si svolgerà la Pride Square mentre il 26 ci sarà la Rainbow Ride che sostituirà la tradizionale parata. Sia che si voglia partecipare in bici, correndo o camminando l'obiettivo sarà quello di colorare la città per supportare il ddl Zan e un mondo libero da pregiudizi, discriminazioni e violenza. Si seguirà l'itinerario di AbbracciaMi e si parteciperà con l'hastag #nonunpassoindietro. Chi non potrà partecipare fisicamente potrà comunque farlo virtualmente scaricando l'app sportiva Strava e donando i propri chilometri.

Quali regole bisognerà rispettare

All'Arco della Pace poi ci saranno altre performance e diversi ospiti. Sul palco saranno presenti le associazioni del Coordinamento Arcobaleno, il coordinamento delle associazioni Lgbtquia+ e città metropolitana. Presente anche il deputato Alessandro Zan. Per poter presenziare a tutte le iniziative bisognerà comunque rispettare le norme di sicurezza. Gli ingressi agli eventi saranno contingentati, bisognerà rispettare sempre la distanza tra i partecipanti e indossare obbligatoriamente le mascherine.